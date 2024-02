Gatx Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten Wochen gab es bei Gatx eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes, was auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Dies führt zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Gatx daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Kurzfristig liegen keine positiven Einschätzungen vor, wodurch die Aktie zuletzt als "Neutral" bewertet wird. Das durchschnittliche Kursziel für Gatx liegt bei 136 USD, was eine mögliche Steigerung um 7,34 Prozent vom letzten Schlusskurs (126,7 USD) aus bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten und insgesamt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Gatx-Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gatx liegt bei 30, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Gatx daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Gatx-Aktie um 7,81 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ist der letzte Schlusskurs nur um 4,99 Prozent höher, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gatx-Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Gatx-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Gatx jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Gatx-Analyse.

Gatx: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...