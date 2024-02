Gatx Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Das Unternehmen Gatx bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1,82 %, was 15,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik als "Schlecht" bewertet werden kann.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Gatx in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,86 Prozent. Im Branchenvergleich ergibt sich jedoch eine Underperformance von -389,26 Prozent, während der Industriesektor eine mittlere Rendite von 244,55 Prozent verzeichnete. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Gatx-Aktie um +8,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung ergibt aus den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 136 USD, was einer potenziellen Steigerung um 6,83 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Gatx-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.