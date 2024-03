Gatx Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Gatx 0 Mal die Bewertung "Gut", 1 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft. Es liegen keine Analystenupdates zu Gatx aus dem letzten Monat vor. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 130,36 USD und erwarten eine Entwicklung von 4,33 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 136 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft, so dass sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral" ergibt.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Gatx-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 119,18 USD. Der letzte Schlusskurs (130,36 USD) weicht somit um +9,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 126,47 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,08 Prozent). Somit erhält die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Gatx-Aktie.

Fundamentalanalyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Gatx liegt bei 31,24, was 47 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (58,72). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Gatx ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gatx-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,94 und ein Wert für den RSI25 von 41,95, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.