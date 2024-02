Gattaca Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Gattaca eine Rendite von 73,94 Prozent erzielt, was mehr als 72 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche der Professionellen Dienstleistungen beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate 2,33 Prozent, und auch hier liegt Gattaca mit 71,62 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Gattaca beträgt derzeit 2, was zu einer negativen Differenz von -9,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche der Professionellen Dienstleistungen führt. Daher erhält Gattaca von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der aktuelle RSI-Wert für Gattaca beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Signal die Einstufung "Neutral". Für den RSI25-Wert über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 20,66 und liegt damit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen) von 55. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.