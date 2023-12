Gattaca Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Gattaca hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 73,23 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche der "Professionellen Dienstleistungen" im Durchschnitt um 1,58 Prozent, was bedeutet, dass Gattaca im Branchenvergleich eine Outperformance von +71,66 Prozent erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,22 Prozent, wobei Gattaca um 68,02 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Gattaca ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Gattaca derzeit bei 2,38 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche weist eine Dividendenrendite von 11,79 auf, was bedeutet, dass die Gattaca-Aktie um -9,41 Prozent hinter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gattaca liegt bei 22,41, was unter dem Durchschnitt der vergleichbaren Branche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt bei 46, daher beträgt der genaue Abstand aktuell 51 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Gattaca von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.