Gattaca Aktie: Es geht auch anders!

Aktienanalyse: Gattaca wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 110,94 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (109 GBP) um -1,75 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 121,87 GBP, was einer Abweichung von -10,56 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Gattaca zeigt eine Ausprägung von 47,06, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,19, was auf 25 Tage betrachtet ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Gattaca derzeit bei 2,22 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,67 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -9,44 Prozent zur Branchen-Durchschnittsdividendenrendite, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.