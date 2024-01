Gatos Silver Aktie: Das war ja klar …

Die Analysten bewerten die Aktie der Gatos Silver auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine neutrale Bewertung, während keine positiven oder negativen Bewertungen vorlagen. Für den zurückliegenden Monat wurden ebenfalls nur neutrale Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,25 USD, was einer Erwartung von 1,79 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung bei Gatos Silver gezeigt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert zu negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Sentiment und Buzz führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Gatos Silver in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gatos Silver-Aktie liegt bei 65 für die letzten 7 Tage und bei 47,98 für die letzten 25 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Gatos Silver aufgrund der trendfolgenden Indikatoren insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige und kurzfristige gleitende Durchschnitt liegen jeweils über dem letzten Schlusskurs, was auf einen positiven Trend hinweist.

Insgesamt wird die Aktie der Gatos Silver von Analysten und anhand verschiedener Indikatoren als "Neutral" eingestuft, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden.