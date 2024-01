Gateway Real Estate Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Gateway Real Estate wurden in den vergangenen Monaten beobachtet und bewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb während dieses Zeitraums ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral", basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,23 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,6 EUR deutlich darunter lag. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter lag.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 93, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte RSI-Bewertung für die Aktie von Gateway Real Estate.