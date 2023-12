Gateway Real Estate Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Gateway Real Estate ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Diskussionsbeiträge, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum vorhanden, wodurch auch in diesem Punkt die Bewertung "Neutral" vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine negative Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage lag bei 2,27 EUR, während der letzte Schlusskurs bei lediglich 0,65 EUR lag. Dies entspricht einer Abweichung von -71,37 Prozent und führt zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 0,88 EUR ebenfalls unter diesem Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von -26,14 Prozent entspricht.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 64) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 55,21) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine neutrale Gesamteinschätzung in Bezug auf die Gateway Real Estate-Aktie.