Gateway Real Estate Aktie: Kursveränderung sorgt für Aufsehen!

Die Aktie von Gateway Real Estate wird derzeit aufgrund ihres gleitenden Durchschnittskurses als “schlecht” bewertet. Der aktuelle Kursverlauf (3,16 EUR) liegt um -21,69 Prozent unter dem GD200-Wert von 4,04 EUR. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -3,92 und somit ebenfalls eine schlechte Bewertung für die Aktie in diesem Zeitraum.

Welche RSI-Signale sind ausschlaggebend?

Die Gateway Real Estate Aktie wird anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, der die Kursbewegungen innerhalb von 7 Tagen misst. Dabei werden Aufwärts- und Abwärtsbewegungen ins Verhältnis gesetzt. Die Skala des RSI reicht von 0 bis 100. Ein Wert von 48,55 zeigt an, dass sich die Gateway Real Estate Aktie weder in einer überkauften noch in einer überverkauften Situation befindet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung....