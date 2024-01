Gateway Mining Aktie: Das kann keiner glauben

In den letzten vier Wochen gab es bei Gateway Mining keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb das Rating insgesamt ebenfalls "Neutral" ist.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen ein eher neutrales Bild in Bezug auf Gateway Mining in den letzten zwei Wochen. An einem Tag war die Stimmung negativ, während größtenteils neutral diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gateway Mining-Aktie beträgt 85, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und daher wird es als "Schlecht" bewertet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 0,04 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,02 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Gateway Mining auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.