Gates Industrial Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Aktienkurs von Gates Industrial im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Industrie-Sektors zeigt eine Rendite von -1,12 Prozent, was mehr als 237 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Maschinen"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 392,7 Prozent, wobei Gates Industrial mit 393,82 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Gates Industrial in sozialen Medien geben klare Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Aktuell häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, bewerten Gates Industrial insgesamt als "Gut", da es 3 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Gates Industrial liegt bei 15,58 USD, was einer 22,9-prozentigen Entwicklung des Aktienkurses entspricht.

Die Dividendenrendite von Gates Industrial beträgt 0 Prozent, was 17,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt wird die Aktie von Gates Industrial bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet, mit einer positiven Einschätzung der sozialen Medien und einer "Gut"-Bewertung der Analysten.