Gates Industrial Aktie: Jubelschreie!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gates Industrial liegt aktuell bei 13,8 und damit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche, der bei 31 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant geändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für die Gates Industrial-Aktie führt.

Die Analysten geben der Aktie von Gates Industrial aktuell eine "Gut"-Bewertung. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Zwar liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, jedoch prognostizieren die Analysten im Durchschnitt eine Kursentwicklung von 15,58 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 16,12 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Gates Industrial also eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur Maschinenbranche hat die Aktie von Gates Industrial in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,62 Prozent erzielt. Im Branchendurchschnitt stiegen ähnliche Aktien jedoch um 241,16 Prozent, was zu einer Underperformance von -223,54 Prozent für Gates Industrial führt. Auch im Vergleich zum Industriesektor, der eine durchschnittliche Rendite von 147,47 Prozent verzeichnete, liegt Gates Industrial mit einer Unterperformance von 129,85 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.