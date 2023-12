Gates Industrial Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

In den letzten beiden Wochen wurde das Unternehmen Gates Industrial von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Gates Industrial derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 12,48 USD, was einer Abweichung von +1,68 Prozent vom Kurs der Aktie (12,69 USD) entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 11,68 USD, was einer Abweichung von +8,65 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung als "Gut".

Analysten haben die Aktie der Gates Industrial in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ebenfalls ein "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Gates Industrial vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 15,58 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 22,8 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich auch hier die Einschätzung als "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Gates Industrial im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,89 Prozent erzielt, was 138,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 236,1 Prozent, wobei Gates Industrial aktuell 231,21 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Gates Industrial kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Gates Industrial jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Gates Industrial-Analyse.

Gates Industrial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...