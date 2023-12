Gateley Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das britische Unternehmen Gateley wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 46,05. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Professionelle Dienstleistungen" um etwa 64 Prozent unterbewertet ist.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Gateley in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,16 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in der Branche "Professionelle Dienstleistungen" bei 1,58 Prozent lag. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das Stimmungsbild bezüglich Gateley ist neutral, da die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich ist und es kaum Änderungen der Stimmung gab. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik wird Gateley jedoch positiv bewertet, da die Dividendenrendite von 6,53 Prozent über dem Mittelwert von 3,76 Prozent liegt.

Insgesamt wird Gateley also in verschiedenen Kategorien bewertet, wobei die Bewertungen von unterbewertet bis neutral reichen.