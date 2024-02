Gateley Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Gateley liegt bei 71,43, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 71,05 und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Gateley mit einer Rendite von -22,76 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche erreichte eine mittlere Rendite von 2,34 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Gateley mit 25,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gateley liegt derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,43 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Basis des KGV wird daher eine "Gut"-Einstufung vorgenommen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Gateley diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.