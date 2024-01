Gateley Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Der gleitende Durchschnittskurs der Gateley Aktie liegt derzeit bei 157,26 GBP, während der aktuelle Kurs bei 158 GBP liegt. Dies entspricht einer Distanz von +0,47 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 154,13 GBP, was einer Differenz von +2,51 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" zugeschrieben.

Bei der Beurteilung von Aktien spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Gateley Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum messbare Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gateley Aktie mit 16,21 eine Unterbewertung von 69 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (52,87) auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden neutral über Gateley diskutiert, ohne auffällige positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Gateley kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Gateley jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Gateley-Analyse.

Gateley: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...