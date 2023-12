Gateley Aktie: Eine Gewinnchance?

In den letzten Wochen gab es bei Gateley keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Gateley in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält Gateley daher in dieser Kategorie ein "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 15,7 und liegt damit 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen) von 52. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Gateley in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gateley-Aktie beträgt aktuell 48, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 59,46 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Gateley in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 4,93 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,43 Prozent im Branchenvergleich für Gateley. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,3 Prozent hatte, liegt Gateley 14,8 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.