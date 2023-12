Gateley Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den letzten 12 Monaten hat die Gateley-Aktie eine Performance von -6,5 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -8,69 Prozent bedeutet. Im Vergleich zu dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors lag die Rendite von Gateley um 12,3 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktie von Gateley wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung für Gateley in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gateley-Aktie wurde mit einem Wert von 80 bewertet, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da hier weder überkauft noch -verkauft vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Gateley.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gateley-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 159,41 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 150 GBP liegt, was einer Unterschied von -5,9 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+2,14 Prozent).

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Gateley sowohl in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs, das Sentiment und Buzz, den Relative Strength Index, als auch die technische Analyse unterschiedliche Bewertungen erhält, die zu einem insgesamt gemischten Gesamtrating führen.