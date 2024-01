Gateley Aktie: Alles kein Problem!

Die Dividendenrendite der Gateley-Aktie beträgt derzeit 5,99 Prozent, was 5,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,61 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Analysten bewerten die Gateley-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Gateley. Insgesamt erhält Gateley eine "Gut"-Bewertung für diesen Bereich der Analyse.

In den letzten 12 Monaten erzielte Gateley eine Performance von -5,62 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche durchschnittlich um 7,19 Prozent, was eine Underperformance von -12,81 Prozent bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 9,02 Prozent im letzten Jahr, und Gateley lag 14,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gateley-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 157,83 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 158,5 GBP weicht somit um +0,42 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (151,24 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,8 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gateley-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.