Gastronomieverband Dehoga unterstützt Bauern-Demo am Montag in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga unterstützt die geplante Großdemonstration von Bauern in Berlin am kommenden Montag. "Eine Verteuerung der Lebensmittelerzeugung bei den Landwirten wird zwangsläufig zu weiteren Preiserhöhungen bei regionalen Lebensmitteln führen", sagte Verbandspräsident Guido Zöllick am Donnerstag laut einer Mitteilung. Das treffe dann auch die Gastwirte, "zusätzlich zu der Mehrwertsteuererhöhung auf 19 Prozent auf Essen in Restaurants und Cafés seit dem 1. Januar." Gemeinsam mit dem Bauernverband wolle der Dehoga daher für bezahlbare regional erzeugte Lebensmittel eintreten.

"Mehr denn je ist die Politik gefordert, die regionalen Wirtschaftskreisläufe der Gastronomie mit der Landwirtschaft und dem Lebensmittelhandwerk zu stärken, statt sie mit der Erhöhung von Abgaben und Lasten zu schwächen", sagte Zöllick. Der Dehoga hatte zuletzt mit einer große Kampagne versucht, die Anpassung der Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie von 7 auf die vor der Corona-Pandemie üblichen 19 Prozent zu verhindern. Die Bundesregierung blieb aber bei ihren Plänen, seit 1. Januar fällt daher wieder der höhere Satz an. In vielen Restaurants dürften die Preise dadurch steigen.

"Als Branche der Gastfreundschaft und Vielfalt ist es für uns obligatorisch, dass die Demonstrationen friedlich und respektvoll verlaufen", betonte Zöllick. "Wir verurteilen Gewalt, Hass, Hetze und Diskriminierung in jeglicher Form."

Die geplante Demonstration der Bauern am Montag in Berlin stellt das Ende der Aktionswoche dar. Die Bauern protestieren seit Tagen bundesweit gegen geplante Subventionskürzungen./nif/DP/jha