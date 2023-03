Gastronomie-Leitmesse 'Internorga' öffnet die Pforten

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gastronomie-Leitmesse "Internorga" öffnet am Freitag (10.00 Uhr) in Hamburg ihre Pforten. Bis einschließlich Dienstag präsentiert die Internationale Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien nach Angaben der Veranstalter Trends, Lösungen, Inspirationen und Netzwerkmöglichkeiten für die Branche. Im Zentrum stünden Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Veganes und Superfood. Darüber hinaus hätten die Themen Take-Away-Angebote und Lieferservices durch die vom Gesetzgeber beschlossene Mehrwegpflicht Auftrieb erhalten. Insgesamt präsentieren den Angaben zufolge mehr als 1000 Aussteller in zwölf Messe-Hallen und auf dem Freigelände ihre neuesten Ideen./klm/DP/zb