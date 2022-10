Gastbeitrag www.gold-magazin.com: Gold Aktien Wochenschau KW 43 – Was ist bei Minenwerten passiert: Barrick Gold, Gold Fields, Zijin Mining, Agnico Eagle Mines, Newmont, Alamos Gold, …

Heute mal ein Gastbeitrag unserer „Schwesterseite“ www,gold-magazin.com ein Beitrag von Andreas Unterberger. Für „an Gold interessierte“ ein spannendes Update, was bei den Top-Minenunternehmen der Welt passiert ist. Keine Explorer oder ähnliches wird gecovert, sondern produzierende Goldminenbetreiber, börsennotiert. Und dazu Goldpreisentwicklung, spannende Interviews. Und hier der Beitrag:

Gold Aktien Wochenrückblick – Barrick Gold, Gold Fields, Zijin Mining, Agnico Eagle Mines, Newmont, Alamos Gold…

Erst einmal der gewohnte Blick auf den meistbeachteten Leitindex – den Dow Jones. Eine Handelswoche, jeden Abend ein Plus zum Vortag, so darf es weitergehen. Folgerichtig sehen wir das Wochenhoch auch am Freitag bei 32.824,51 Pkt. Das Wochenplus zum Handelsschluss beträgt 5,49%. Am 21.10. ging der Dow Jones mit 31.082,56 Pkt. aus der Woche und startete am 24.10. mit 31.187,32 Pkt. Beendet wurde die Woche knapp unterhalb des Wochenhochs 32.789,41 Pkt., also einem Zugewinn von 1.706,85 Pkt. Hoffen wir, dass die nächste Woche an die Zugewinne der letzten beiden Wochen anknüpft.

Der Goldpreis bleibt auf dem Niveau der Vorwoche und zeigt sich auch vom EZB Zinsentscheid eher unbeeindruckt. Leichte Wochenzugewinn bis Mittwoch im Hoch bei 1.674,84 USD werden nach dem Zinsentscheid am Donnerstag wieder abgegeben. So endet die Woche mit einem Minus von 11,46 USD, womit die minimalen Zugewinne (13,04 USD) der Vorwoche fast wieder abgegeben sind. Somit endet die Woche bei 1.644,98 USD. Näheres zum Wochenverlauf des Goldpreises und auch dem EUR/USD lesen sie in unserem Gold in Euro Wochenrückblick am Sonntag.

Am Montag informiert Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123) über die geplante Akquisition von Yamana Gold. Wir rechnen die neuen Produktionszahlen hoch und sehen, es entsteht ein Unternehmen, welches langfristig weltweite Nummer 2 werden könnte. Schauen wir uns die Goldproduktion von Gold Fields im zweiten Quartal an (621.000 Unzen Gold), so wäre im zweiten Quartal eine Gesamtproduktion (mit Yamana) von 853.542 Unzen geschafft worden.



GoldFields | Powered by GoldFields | Powered by GOYAX.de

Am Dienstag gab es etwas aus China. Zijin Mining

Am Dienstag heißt es dann, keine Woche ohne News aus China zur Zeit bei unserem Gold Aktien Wochenrückblick. Zijin Mining (ISIN: CNE100000502) gibt bekannt, dass es die 95%ige Beteiligung von Iamgold an Rosebel Gold Mines für einen Barbetrag von 360 Mio. USD (ca. 2,56 Mrd. RMB) erwerben wird. Mit dem erfolgreichen Abschluss der letzten Transaktionen (eine weitere gab es hier zu vermelden: Zijin Mining: Beteiligung an GRÖßTER reiner Goldlagerstätte in China!!) werden sich die zurechenbaren Goldressourcen von Zijin Mining auf etwa 2.800 Tonnen erhöhen. Daneben wird natürlich die Goldproduktion gesteigert.

Zijin Mining Aktie | Powered by GOYAX.de

Für die Agnico Eagle Mines Aktie (ISIN: CA0084741085) wurden am Abend oder vielmehr bei uns in der Nacht von Mittwoch die Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Das Unternehmen selber sieht die Jahresprognose bekräftigt, wir finden aber es könnte knapp werden bei der Goldproduktion. Im dritten Quartal hat Agnico Eagle 816.795 Unzen Gold produziert. Diesem Ergenis stehen 858.170 Unzen Gold aus dem zweiten Quartal gegenüber. Ein Rückgang, der die Produktionsziele gefährdet.

Agnico Eagle Mines Aktie | Powered by GOYAX.de

Am Donnerstag dann …

Nachrichten zu den beiden Platzhirschen. Newmont Corporation (ISIN: US6516391066) hat die Dividende für das dritte Quartal bekannt gegeben. Damit greift das Unternehmen den Ergebnissen für das dritte Quartal vor. Diese werden aller voraussicht nach vor Börseneröffnung am 01. November bekannt gegeben. Eine stabile Dividene läßt bei schwachen Kursen eine schöne Rendite winken für Anleger, die jetzt mutig zugreifen. Newmont Corporation gibt Dividende 3. Quartal bekannt – 5% (!) Rendite winken

Newmont Corporation | Powered by GOYAX.de

Und wo Newmont ist darf Barrick Gold (ISIN: CA0679011084) natürlich nicht fehlen wenn man über Gold Aktien spricht: Mark Bristow, President und Chief Executive der Barrick Gold Corporation ist zur Zeit in Afrika. Während seiner Reise versorgt er uns immer wieder mit News zu den dort ansässigen Projekten. Er gibt sein Statement zur Kibali Mine in der Republik Kongo, welche weiterhin ein enorme Potential haben soll, ab. Für ihn war 2019 der Wendepunkt bei diesem Standort.