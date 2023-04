Zu Gast auf der embedded world 2023: Taiwanesische Unternehmen präsentierten sich am Taiwan Excellence Pavillon

Taipeh (ots) -Vom 14. bis zum 16. März fand die embedded world 2023, der internationale Branchentreffpunkt für die Embedded-Community, auf der Nürnberger Messe statt. Mit dabei waren die von Taiwan Excellence ausgezeichneten Unternehmen und ihre neuesten Produkte. Im Interview mit den taiwanesischen Marken wird ersichtlich, was hinter der vom Wirtschaftsministerium Taiwans ins Leben gerufene Initiative und der ausgestellten Technologie steckt.Wie oft wart ihr schon mit Taiwan Excellence auf der embedded world in Nürnberg und was präsentiert ihr den Messebesuchern dieses Jahr?Timo Rebstock, Repräsentant von PLANET Technology, einem weltweit führenden Anbieter von IP-basierten Netzwerkprodukten und -lösungen, sagt dazu:"Es ist das erste Mal für uns als Marke, aber auch für Taiwan Excellence, dass wir an der embedded world Messe teilnehmen. Aber wir wissen auf jeden Fall bereits jetzt, dass es nicht das letzte Mal sein wird! Nur selten sieht man eine solche Vielfalt an Experten und Spitzenunternehmen aus der ganzen Welt zusammenkommen. Wir von PLANET Technology stellen unter anderem den weltweit ersten Layer-3-Managed-Switch mit Full-Port-10G-Übertragungsrate vor. Der Industrial 10G SFP+ Managed Fiber Switch ist für IIoT, industrielle Automatisierung und Smart City-Lösungen konzipiert und ist unter anderem in der Lage, das Problem unzureichender Bandbreite zu überwinden."Welche Erwartungen habt ihr an die internationale Messe?Apacer's Repräsentant, David Chung, kommentiert:"Wir wollen Fachleuten und Entscheidungsträgern zeigen, dass taiwanesische Technologie einen Mehrwert für sie schaffen kann. Denn Unternehmen aus Taiwan, wie wir von Apacer, arbeiten ständig an neuen Lösungen, um den Arbeitsalltag aller zu vereinfachen. Wir haben uns beispielsweise auf die digitale Datenspeicherung spezialisiert und bieten Lösungen für Speichermodule, industrielle SSDs, digitale Speicherprodukte für Verbraucher und integrierte Anwendungen für das IoT an. Mit unserer CoreSnapshot Technologie können Unternehmen vollständige Backups durchführen und SSDs auf verschiedene Arten wiederherstellen, ohne Verluste oder Ausfallzeiten."Was gibt es am Taiwan Excellence Pavillon alles zu entdecken?Vivi Ni von AIFA Technology, dem Spezialist für Smart Home Gadgets, fasst es wie folgt zusammen:"Mit fast 40 Produkten von 18 Marken zeigen wir den Besuchern taiwanesische Innovationen, die von der Alltagstechnologie für Mobiltelefone, bis hin zu hochspezialisierten Computern reichen. Ob für Ingenieure, Fachleute oder Manager, für jeden ist etwas dabei und es besteht die Möglichkeit direkt vor Ort mit den Vertretern der Marken zu sprechen oder eine praktische Vorführung zu den ausgestellten Produkten zu erhalten. Auch wir von AIFA Technology freuen uns, den Besuchern unser neuestes Smart-Home Gadget vorzustellen. Das i-Ctrl Pro, eine smarte Remote Control Box, macht alle Haushalts- und Technikgeräte über eine unbegrenzte Reichweite von ihrer Smartphone-App über 4G/5G Internetverbindung steuerbar."Wieso sind die hier präsentierten Produkte eine Innovation in der Welt der Embedded Systeme?Everfocus Electronic's Repräsentant, Paul Lee, beantwortet dies so:"Der Smarte AI Mirror, den sie hier sehen, analysiert die Umgebung eines Autos während der Fahrt und berechnet die Geschwindigkeiten und Flug- sowie Lauf- oder Fahrbahnen anderer sich bewegender Fahrzeuge und Lebewesen. Wenn er eine Situation als gefährlich einschätzt, warnt er den Fahrer. Auf diese Weise bietet der Smarte AI Mirror die Sicherheitsvorteile, die auch selbstfahrende Autos bieten. Daher ist er eine wichtige Innovation in einer neuen Ära des KI-unterstützten Fahrens."Catherine Wu, Repräsentantin von Z-COM, Anbieter von Netzwerksystemen, dazu:"Unsere Multi-Access Edge Computing Platform, kurz zMEC, vereint neue Entwicklungen im Edge Computing und die Welt der 5G-Netzwerke. Durch die Bereitstellung von Rechenleistung, auf die mehrere Netzwerke eines Intranets zugreifen können, ist zMEC eine großartige Lösung zur Verbesserung der Prozesse im IoT einer Smart-Office-Umgebung."Geoffrey Egger, Repräsentant von Lanner Electronics ergänzt noch:"Wir beliefern die schnell wachsende Informationssicherheitsbranche seit über einem Jahrzehnt und sind heute führender Hardware-Anbieter. Im Laufe der letzten Jahre haben wir unsere Produktauswahl an eingebetteten Systemen umfassend erweitert, um die spezifischen Anforderungen verschiedener Märkte zu erfüllen. Der 5G Mobile Telemedicine Router ist unsere Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Edge Security Computing und CPE, die durch die Popularität und Verbreitung mobiler Geräte angetrieben wird."Über Taiwan ExcellenceDie Taiwan Excellence Awards wurden 1993 vom Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen. Jedes Jahr werden die Kandidaten einem strengen Auswahlverfahren unterzogen, das die vier Hauptaspekte "Forschung und Entwicklung", "Design", "Qualität" und "Marketing" umfasst, um herausragende Produkte zu ermitteln, die einen "innovativen Wert" bieten und gleichzeitig das Schlüsselkriterium "Made in Taiwan" erfüllen. Produkte, die für die Taiwan Excellence Awards ausgewählt werden, dienen als Beispiele für die heimische Industrie und werden von der Regierung auf dem internationalen Markt gefördert, um das kreative Image der taiwanesischen Unternehmen zu prägen.Über Bureau of Foreign Trade (BOFT)Das Bureau of Foreign Trade (BOFT), geleitet vom Wirtschaftsministerium von Taiwan, ist für die Umsetzung von Politiken und Regelungen für den Außenhandel, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie ausländischer Investitionen verantwortlich. Im Januar 1969 gegründet, wurden die Rolle und die Position des BOFT fortwährend angepasst, um den Bedürfnissen des wechselnden, globalen Wirtschafts- und Handelsumfeldes gerecht zu werden. Das BOFT hat mit TAITRA in einer Vielzahl von Wirtschaftsförderungsprojekten und -aktivitäten kooperiert - national und international. Nach jahrelanger und enger Zusammenarbeit vertraut das BOFT TAITRA weiterhin in verschiedenen kritischen Regierungsprojekten, in Bezug auf Handel und / oder Investitionen, um Taiwan auf jedem möglichen Aspekt international zu fördern.Über Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) wurde 1970 gegründet und ist eine Non-Profit- bzw. halbstaatliche Handelsförderungsorganisation, um Taiwans Außenhandel zu etablieren. TAITRA wird gemeinsam von der Regierung, Industrieverbänden und mehreren kommerziellen Organisationen gesponsert. Ziel ist es, taiwanesische Unternehmen bei der Stärkung ihrer internationalen Wettbewerbungsfähigkeit zu unterstützten und ihnen bei der Bewältigung von Herausforderungen in den ausländischen Märkten zu unterstützen. Mit dem Headquarter in Taipeh verfügt TAITRA über eine gut koordinierte Wirtschaftsförderung, ein Informationsnetzwerk von über 800 internationalen Marketing-Spezialisten und 60 Standorten weltweit. Zusammen mit den Schwesterorganisationen, dem Taiwan Trade Center (TTC) und Taipeh World Trade Center (TWTC), erschafft TAITRA mittels effektiver Förderstrategien eine Vielzahl von Handelsmöglichkeiten.