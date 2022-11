Gasspeicher in Deutschland leeren sich - 98,95 Prozent

REHDEN (dts Nachrichtenagentur) - Die Gasspeicher in Deutschland leeren sich weiter. Stand Mittwochabend waren die Reservoirs zu 98,95 Prozent gefüllt, und damit 0,15 Prozent weniger als am Vortag, wie aus Daten des Verbandes europäischer Gas-Infrastrukturbetreiber vom Donnerstag hervorgeht. Der größte deutsche Gasspeicher in Rehden weist dabei einen Füllstand von 93,29 Prozent aus (-0,48 gegenüber Vortag).

Die Bundesregierung hatte für Anfang November einen bundesweit durchschnittlichen Füllstand von 95 Prozent angestrebt, um durch den Winter zu kommen, dieser Wert wurde bereits in der ersten Oktober-Hälfte erreicht. Seit November erlaubt das Gesetz nun einen "Ausspeicherpfad auf bis zu 40 Prozent" bis zum 1. Februar des nächsten Jahres. In Österreich lag der Speicherstand unterdessen landesweit bei 95,22 Prozent (-0,13), darunter ist auch der Speicher Haidach bei Salzburg, der bislang nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen ist und für Bayern eine große Bedeutung hat, mit einem Füllstand von 96,19 Prozent (+0,01 Prozent). EU-weit wird ein Speicherstand von 94,38 (-0,17) ausgewiesen, wie die Daten vom Donnerstag weiter zeigen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur