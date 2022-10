Gasspeicher in Deutschland zu 95,63 Prozent gefüllt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland hat seinen Erdgasvorrat am Wochenende weiter erhöht. Der Gasspeicher-Füllstand lag am Samstag bei 95,63 Prozent nach 95,28 Prozent am Freitag, wie am Montag aus den online veröffentlichten Daten von Europas Gasinfrastruktur-Betreiber (GIE) hervorging. Die Füllstandsangaben werden immer mit etwas Verzögerung gemeldet. Ein am Samstag vorübergehend ausgewiesener Rückgang des Füllstands auf weniger als 90 Prozent hatte sich als Meldefehler herausgestellt.

Laut einer Verordnung des Bundes müssen die Speicher am 1. November zu 95 Prozent voll sein. Dieser Wert ist im Durchschnitt aller Anlagen erreicht. Allerdings sieht die Verordnung vor, dass jeder Speicher die 95-Prozent-Vorgabe einhält./brd/DP/mis