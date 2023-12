Gase Energy Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Gase Energy hat sich in den sozialen Medien als überwiegend negativ erwiesen. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Gase Energy weisen auf ein durchschnittliches Aktivitätsniveau hin, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Gase Energy liegt bei 50, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Der RSI25 beträgt 44,44, was auch zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Gase Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD lag, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt erhält die Gase Energy-Aktie somit ein neutrales Rating sowohl im Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse.