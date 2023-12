GasLog Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Gaslog-Aktie wird charttechnisch betrachtet derzeit als "Neutral" bewertet. Der aktuelle Kurs von 24,61 USD liegt 2,71 Prozent über dem GD200 (23,96 USD), während der GD50 bei 24,68 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Abstand von -0,28 Prozent ein "Neutral"-Signal ergibt.

In den sozialen Medien wurde Gaslog in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gaslog-Aktie zeigt einen Wert von 72 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating verzeichnet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktie eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Gaslog-Aktie aufgrund der charttechnischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments als "Neutral" eingestuft.

