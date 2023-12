GasLog Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten zwei Wochen wurde über Gaslog in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt an fünf Tagen grün und an insgesamt zwei Tagen neutral. Aktuell besteht auch weiterhin hauptsächlich Interesse an positiven Themen. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gaslog-Aktie liegt bei 34, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft (Wert: 48), was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt bei Gaslog eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da der Kurs der Aktie über dem Trendsignal für GD200 (+4,09 Prozent) und GD50 (+1,05 Prozent) liegt.

Insgesamt ergibt sich daher laut Anleger-Sentiment, RSI, Sentiment und Buzz sowie technischer Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Gaslog-Aktie.