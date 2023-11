Gartner würdigt CAMELOT als repräsentativen Anbieter von Supply Chain Sustainability Consulting Services

Mannheim (ots) -Das Analystenhaus Gartner hebt in seinem aktuellen Market Guide zu Anbietern von Nachhaltigkeitsberatung in der Supply Chain die CAMELOT Consulting Group als repräsentatives Beratungsunternehmen hervor. Gartner würdigt die Expertise von CAMELOT in den Themenfeldern Nachhaltigkeitsstrategie, Kreislaufwirtschaft, Smart Manufacturing und nachhaltiger Einkauf sowie das Kompetenzzentrum GreenMind2 für nachhaltige Wertschöpfungsketten.Gartner zufolge umfasst der Markt für Nachhaltigkeitsberatung in der Supply Chain Dienstleistungen für die Planung und Durchführung von umweltfreundlichen Geschäftspraktiken innerhalb der gesamten Lieferkette. Die im Markt vertretenen Unternehmen unterstützen Supply-Chain-Organisationen bei der Planung, Ausführung, Überwachung und Bewertung von Nachhaltigkeitsstrategien und -initiativen innerhalb der Lieferkette. Die Initiativen helfen Unternehmen bei der Erfüllung von Nachhaltigkeitspflichten wie der Reduzierung von Treibhausgasemissionen, der Nutzung erneuerbarer Energien im Betrieb und der nachhaltigen Beschaffung. Der soeben veröffentlichte "Market Guide for Supply Chain Sustainability Consulting Services" gibt Supply-Chain-Verantwortlichen einen Einblick in diesen Markt inklusive einer Übersicht über die repräsentativsten Anbieter.Beratung für nachhaltige WertschöpfungskettenÜber das Kompetenzzentrum GreenMind2 (https://www.camelot-mc.com/de/kompetenzen/sustainable-value-chains-greenmind2/) bietet CAMELOT praxistaugliche Konzepte und digitale Lösungen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenethik, Supply Chain Management und Recycling, Smart Manufacturing und IoT sowie Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Logistik, immer mit einer Sicht auf die gesamte Wertschöpfungskette. CAMELOT verbindet Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, indem sowohl die Nachhaltigkeits- als auch die Gewinn- und Verlustauswirkungen von entsprechenden Initiativen betrachtet werden. Die Kombination aus Beratungsexpertise in der Gestaltung von Wertschöpfungsketten und umfassendem Know-how im Datenmanagement ermöglicht es CAMELOT, effektive Nachhaltigkeitsbewertungen, Strategien und Roadmaps für Kunden zu entwickeln.Der "Market Guide for Supply Chain Sustainability Consulting Services" ist auf der Gartner Website (https://www.gartner.com/en/documents/4898131) verfügbar.Pressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGGabrielenstraße 980636 MünchenTel.: +49 (0)173 68 55 639Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell