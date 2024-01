Gartner Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Gartner-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 363,16 USD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 463,09 USD, was einem Unterschied von +27,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 435,94 USD liegt mit einem Unterschied von +6,23 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gartner-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Gartner-Aktie insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist, bestehend aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aus dem Durchschnitt der Kursprognose ergibt sich ein Abwärtspotential von -22,05 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Gartner-Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Gartner-Aktie veröffentlicht wurden. Auch die Meinungsmarktaktivitäten zeigen mehrheitlich "Gut"-Signale, insgesamt also eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Gartner-Aktie mit 32,19 Prozent um mehr als 22 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 8,85 Prozent aufweist, liegt die Gartner-Aktie mit 23,34 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.