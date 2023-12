Gartner Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die Analyse von Gartner über die letzten zwölf Monate zeigt, dass die Einschätzungen der Analysten überwiegend neutral sind. Es gab eine "Gut"-Bewertung, während drei Einschätzungen neutral waren und keine schlechten Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 361 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 446,47 USD einer potenziellen Wertminderung von 19,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Empfehlung für die Gartner-Aktie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gartner bei 34,73 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 61,28 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine positive Bewertung auf fundamentalen Grundlagen erhält.

In Bezug auf Dividendenrenditen kann festgestellt werden, dass Investoren, die in die Aktie von Gartner investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erzielen können, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche einen geringeren Ertrag von 2,28 Prozentpunkten bedeutet. Infolgedessen werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger bewertet, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Gartner überwiegend positiv diskutiert, mit acht Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, lediglich an drei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt.

Basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer erhält Gartner insgesamt eine gute Bewertung, da vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

