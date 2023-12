Gartner Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Gartner hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 24,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 4,06 Prozent, was bedeutet, dass Gartner eine Outperformance von +20,72 Prozent erzielt hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Gartner mit 20,22 Prozent über dem Durchschnitt von 4,57 Prozent im letzten Jahr. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, war in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Gartner festzustellen. Die Aktie erhält von der Redaktion daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Gartner derzeit weniger im Fokus der Anleger steht als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gartner-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 38,15, was bedeutet, dass Gartner weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung daher ein "Schlecht"-Rating für Gartner.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Gartner 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält Gartner für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt zeigt die Performance von Gartner in den letzten 12 Monaten eine deutliche Überperformance im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Die Bewertungen für das Sentiment in den sozialen Medien und den Relative Strength Index deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie derzeit nicht so positiv bewertet wird. It is important to note that investment decisions should not be based solely on these ratings but should be made in consideration of various other factors.