Gartner Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Anlegerstimmung gegenüber Gartner war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gartner von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Gartner weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 31,37 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 44,07 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium führt.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,34 liegt Gartner unter dem Branchendurchschnitt von 37 Prozent und der Branche "IT-Dienstleistungen" mit einem Wert von 56,07. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Der Schlusskurs der Gartner-Aktie lag am letzten Handelstag bei 461,19 USD, was einen Unterschied von +25,71 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (366,88 USD) ausmacht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (442,32 USD) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt erhält Gartner eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anlegerstimmung und den fundamentalen sowie charttechnischen Kriterien.