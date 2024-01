Gartner Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Gartner-Aktie in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat in diesem Zeitraum ebenfalls abgenommen, was darauf hindeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gartner-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 48, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI (39,17) zeigt sich auch hier eine neutrale Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für Gartner.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Gartner in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 13,3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Performance um 15,2 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Redaktion hat zudem 7 positive Signale herausgefiltert, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der Stimmungslage in den sozialen Medien eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Gartner-Aktie.