Gartner Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Werkzeug der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation zueinander. In Bezug auf Gartner wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,32 Punkte, was darauf hindeutet, dass Gartner derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,17, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Gartner als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 34,73 liegt insgesamt 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der bei 58,91 liegt. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "gut" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Gartner-Aktie derzeit als "neutral", basierend auf 1 "gut", 3 "neutral" und 0 "schlecht" Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Gartner vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 361 USD, was einem Abwärtspotenzial von -19,98 Prozent entspricht und somit zu einer "schlechten" Empfehlung führt. Insgesamt erhält Gartner daher eine "neutral" Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende schüttet Gartner im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,28 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 2,28 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "schlecht".