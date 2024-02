Gartner Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle Gartner-RSI liegt bei 51,54, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 48,38, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für Gartner.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" kann Gartner mit einer Rendite von 31,68 Prozent punkten, was jedoch 544 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -3,5 Prozent, während Gartner hier mit 35,18 Prozent deutlich besser abschneidet. Aufgrund dieser guten Entwicklung wird Gartner auch in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.

Ein weiterer Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Hier zeigte die Aktie von Gartner in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für Gartner führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Gartner im Vergleich zur Branche "IT-Dienstleistungen" eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,21 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.