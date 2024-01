Gartner Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmung unter den Anlegern hinsichtlich des Aktienkurses von Gartner ist überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Stimmung, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gartner derzeit bei 35 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der IT-Dienstleistungsbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 59 aufweisen, erscheint Gartner nach fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 62,57, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, weist mit einem Wert von 49,61 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem IT-Sektor hat der Aktienkurs von Gartner eine Rendite von 30,08 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die gesamte IT-Dienstleistungsbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von 10,61 Prozent, wobei Gartner mit 19,47 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.