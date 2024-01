Gartner Aktie: Pleite oder Chance?

Die Analysten von Gartner wurden in den letzten 12 Monaten von Experten bewertet, die insgesamt eine neutrale Einschätzung abgegeben haben. Von den 4 Bewertungen waren 1 positiv, 3 neutral und keine negativ. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Gartner beträgt 361 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -15,56 Prozent fallen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Gartner wurde festgestellt, dass die Aktie in letzter Zeit eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Gartner in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 30,08 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche eine Outperformance von 19,55 Prozent bedeutet. Auch im Informationstechnologiesektor liegt Gartner mit einer Rendite von 21,03 Prozent über dem Durchschnitt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.