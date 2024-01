Gartner Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Aktienkurs von Gartner hat in den letzten 12 Monaten eine Wertsteigerung von 24,78 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 11,49 Prozent, was einer Outperformance von +13,3 Prozent für Gartner entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 9,59 Prozent, wobei Gartner um 15,2 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Diese überdurchschnittliche Performance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Gartner beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: IT-Dienstleistungen, 2,25). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Gartner-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Gartner-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Gartner vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 361 USD angesiedelt, was einer künftigen Performance von -19,98 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 451,11 USD liegt. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht". Die Redaktion vergibt daher insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

In den letzten zwei Wochen wurde Gartner von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 7 positive Signale und 0 negative Signale. Aufgrund dieser Auswertung wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.