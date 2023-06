Gartner Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Kurs der Aktie Gartner steht am 14.06.2023, 14:26 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 354.85 USD. Der Titel wird der Branche "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Gartner nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Gartner-Aktie ein Durchschnitt von 320,65 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 354,85 USD (+10,67 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (320,56 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+10,7 Prozent Abweichung). Die Gartner-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Gartner erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Gartner-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Gartner-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Gartner-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 354 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -0,24 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (354,85 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Gartner somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gartner-Aktie hat einen Wert von 26,68. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (19,09). Auch hier ist Gartner überverkauft (Wert: 19,09), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Gartner.