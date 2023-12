Gartner Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie hat die Gartner-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,78 Prozent erzielt, was 24,98 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,65 Prozent, wobei Gartner aktuell 24,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gartner-Aktie steht bei 46,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich auf 33,59, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Gartner-Aktie bei 350,56 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 449,68 USD, was einen Abstand von +28,27 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einem Niveau von 396,94 USD und einer Differenz von +13,29 Prozent gut ab. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung als "Gut".

Die Analysten bewerten die Gartner-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 361 USD deutet jedoch auf ein Abwärtspotential von -19,72 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Gartner-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.