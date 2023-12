Gartner Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Gartner in den sozialen Medien berichtet, so die Auswertung der Redaktion. Die Stimmung wird als "gut" eingestuft, da hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Darüber hinaus wurden 9 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

In Bezug auf fundamentale Analysen wird die Aktie von Gartner als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,73 insgesamt 43 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Bereich "IT-Dienstleistungen".

Bei der Dividendenrendite schneidet Gartner jedoch schlechter ab, da sie 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als "schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gartner bei 349,98 USD liegt, während die Aktie selbst bei 444,42 USD notiert. Dies entspricht einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum gleitenden Durchschnittskurs GD200 um +26,98 Prozent und zum GD50 um +12,51 Prozent.

Zusammenfassend erhält Gartner eine Gesamtbewertung von "gut" basierend auf der Anlegerstimmung, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse.