Gartner Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Analysten bewerten die Aktie von Gartner auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 als gut, 3 als neutral und 0 als schlecht bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Gartner vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 361 USD, was einer Erwartung von -18,77 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 444,42 USD liegt. Aufgrund dieser Bewertungen vergeben die Analysten daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gartner bei 34,73 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 43 Prozent. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 61,24 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Gartner eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "IT-Dienstleistungen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent hat, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Gartner bei 349,98 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs derzeit bei 444,42 USD liegt und somit einen Abstand von +26,98 Prozent aufweist. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 395,02 USD, was einer Differenz von +12,51 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.