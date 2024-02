Gartner Aktie: Ist das wirklich alles?

Der IT-Dienstleister Gartner schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 2,17 Prozentpunkten führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Gartner bei 370,49 USD liegt, während der Aktienkurs bei 467,01 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von +26,05 Prozent, was die Einstufung der Aktie als "gut" erklärt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 446,77 USD, was einer Differenz von +4,53 Prozent entspricht und somit zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Bezogen auf den Aktienkurs konnte Gartner im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,15 Prozent erzielen, was 34,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "IT-Dienstleistungen" beträgt -0,63 Prozent, wobei Gartner aktuell 39,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Die Bewertung durch Analysten ergab insgesamt 4 Bewertungen, wovon 1 als "gut", 3 als "neutral" und keine als "schlecht" eingestuft wurden. Da keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird aufgrund der durchschnittlichen Kursprognose von 361 USD ein Abwärtspotenzial von -22,7 Prozent prognostiziert, was zu einer "schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt erhält Gartner daher eine "neutral" Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung.