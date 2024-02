Gartner Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannte Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert von 70 bis 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Gartner liegt bei 48,7 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,24 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion konnte auch 8 positive Signale und keine negativen Signale herausfiltern, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Analysten schätzen die Aktie der Gartner auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 3 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 361 USD, was einer Erwartung von -21,81 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.