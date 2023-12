Gartner Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Gartner hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 7,73 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +17,05 Prozent bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,51 Prozent, und Gartner übertraf diesen Durchschnittswert um 17,28 Prozent. Diese überdurchschnittliche Leistung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden liegt Gartner mit einer Dividendenrendite von 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,28 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Gartner derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- (48,32 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (39,17 Punkte). Daher wird die Aktie in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit neun grünen Tagen und kaum negativen Diskussionen. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral, aber die verstärkten positiven Themen in den letzten Tagen führten zu einer positiven Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.