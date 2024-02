Gartner Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Gartner ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen haben vor allem positive Themen die Diskussionen dominiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie geführt hat. Diese Einschätzung basiert auf der Analyse von 9 positiven und 0 negativen Signalen aus den sozialen Medien.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 38,09 liegt Gartner deutlich unter dem Branchenmittel von 57,82 und wird daher als unterbewertet eingestuft. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Bewertung der Gartner-Aktie durch Analysten ist derzeit "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Obwohl es im letzten Monat keine Updates gab, liegt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten bei 358,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -20,31 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für Gartner liegt bei 68,35, was als neutral betrachtet wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie.