Gartner Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Aktienanalysten haben in den vergangenen zwölf Monaten vier Bewertungen für die Gartner-Aktie abgegeben, wobei eine als "Gut", drei als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Gartner. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 361 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um etwa -18,24 Prozent vom letzten Schlusskurs (441,56 USD) fallen könnte. Basierend auf diesen Prognosen wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Gartner in den sozialen Medien zu verzeichnen, was zu einer negativen Stimmung der Marktteilnehmer führte. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Die geringe Diskussionshäufigkeit und nachlassende Aufmerksamkeit für Gartner lassen ebenfalls auf eine negative Entwicklung schließen. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Investoren, die in die Aktie von Gartner investieren, können derzeit keine Dividendenrendite erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen zu einem geringeren Ertrag von 2,23 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Gartner liegt derzeit bei 61,39 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 49,2 ebenfalls neutral. Insgesamt erhält das Gartner-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.