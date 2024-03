Gartner Aktie: Da kann man nur noch staunen

Gartner: Analysten geben "Neutral" Bewertung

Der IT-Dienstleistungsunternehmen Gartner hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung eine niedrigere Bewertung als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividende von 0 % liegt Gartner 2,19 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 2,19 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Gartner insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. In Bezug auf die Kursprognose der Analysten ergibt sich ein Abwärtspotential von -24,8 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gartner-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Gartner-Aktie als "Neutral" einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergeben eine "Neutral"-Empfehlung.

Insgesamt zeigen die Bewertungen und Analysen der Experten eine neutrale bis negative Tendenz für die Gartner-Aktie.